Een gedisciplineerde stormloop op doe-het-zelfzaken en tuincentra

Bij verschillende Brico’s en Hubo’s klonk eenzelfde verhaal: gemakkelijk drie kwartier voor de opening stond al een wachtrij. Tot soms over de hele lengte van het parkeerterrein, zoals bij Brico Plan-It in Gent. “Maar iedereen hield zich wel aan de afstandregels”, zegt winkeldirecteur Steven Inghels. Ook bij de Torhoutse Hubo merkten ze dat op. “De klanten bleven netjes achter de nadars en hield voldoende afstand”, zegt winkelassistent Stefaan Degryse. “De mensen zijn de regels duidelijk al gewoon.”

Intussen klagen kleine, lokale bedrijven en speciaalzaken de oneerlijke concurrentie aan. Dat zij hun deuren niet mochten openen, zoals pas vrijdagavond bleek na publicatie van het Ministerieel Besluit in het Staatsblad, zet kwaad bloed bij onder meer Toon Bossuyt, CEO van verfbedrijf Boss Paints, met zestig winkels onder de naam Colora. “Wij hebben ons de voorbije dagen uit de naad gewerkt om zaterdag veilig open te gaan. Toen vrijdagavond bleek dat dat niet kon, waren we ontgoocheld. Waarom mogen grote ketens – vaak in buitenlandse handen – wel open en kleine lokale, bedrijven niet?”

Eindelijk verlost van de jeuk in die groene vingers. gianni barbieux

Mobiliteitsfederatie Traxio klaagde eerder de concurrentievervalsing aan. “Fietshandels moeten gesloten blijven maar doe-het-zelfzaken en supermarkten mogen wel open en verkopen fietsen op het ogenblik dat er een grote vraag naar is. Dat is oneerlijke concurrentie”, zei Filip Rylant van Traxio.

(red, blg)