Nog wekenlang thuiswerken

- Frankrijk zal vanaf 11 mei zo goed als zeker mondmaskers verplichten op het openbaar vervoer, aldus premier Edouard Philippe. Die maakte ook bekend dat thuiswerken nog wekenlang gehandhaafd blijft. Winkels zullen na 11 mei alleen open mogen wanneer ze wachtrijen en social distancing kunnen respecteren. Cafés en restaurants moeten nog niet op een heropening rekenen. De premier waarschuwde de bevolking ook dat het “niet verstandig is te denken snel naar het buitenland te kunnen.”

- De Nationale Veiligheidsraad zal vrijdag zo goed als zeker ook een standpunt innemen over het laten plaatsvinden van trouwfeesten en andere evenementen. “Tot 3 mei kan het niet, maar er komt daarover duidelijkheid”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Pïeter De Crem (CD&V). Bedoeling is dus dat er vrijdag ook een standpunt wordt ingenomen over kleinere festivals, kermissen en lokale feesten, en dat in overleg met de burgemeesters.

- Aan steeds meer rusthuizen worden creatieve oplossingen bedacht, zodat contact met familieleden mogelijk is. In woon-zorgcentrum De Wingerd in Leuven zijn er stellingen geplaatst én door de scouts in elkaar gesjord, waar familieleden kunnen gaan opstaan om vlotter met de bewoners op het balkon te kunnen spreken. “Tot dusver moest er vanachter een haag naar boven worden geroepen.” Rusthuizen maken zich steeds meer zorgen om de mentale gezondheid van hun bewoners die al wekenlang geen familie meer hebben gezien. Maar gelet op de vele besmettingen is het nog te gevaarlijk om al bezoek in het rusthuis toe te laten. (wer)