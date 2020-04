Nog werken begin juli? Onderwijsbonden ziedend na voorstel Weyts: “Een kaakslag”

“Als de minister op deze manier naar de bereidwilligheid wil polsen, zit hij zeer verkeerd”, waarschuwt Marnix Heyndrickx van het VSOA Onderwijs. “We leven in ongeziene tijden. Leerkrachten halen alles uit de kast om hun leerlingen mee te krijgen. De helden – zoals Weyts de leerkrachten noemt – zo bedanken is echt een kaakslag.”

Op veel goodwill bij de bonden moet onderwijsminister Weyts dus niet rekenen. Weyts had in onze krant voorgesteld om het schooljaar wat te rekken. Aangezien 30 juni dit jaar op een dinsdag valt, zouden leerkrachten hun klassenraden en evaluaties kunnen plannen in de rest van de week. “Het is zaak om nog zoveel als mogelijk les te geven”, aldus Weyts, want zowat 10 procent van alle lestijd is verloren gegaan door de lockdown. En die zou hij graag inhalen.

Daar zijn de bonden het niet mee eens. “Verloren tijd kan je niet inhalen, maar er zijn wel oplossingen”, zegt Heyndrickx. “Inhaaltrajecten op scharnierjaren zoals de zesdejaars. Of je kan werken met graadevaluaties.” Zijn collega’s van het christelijke COC en het socialistische ACOD zitten op dezelfde lijn. “Leraren zijn massaal aan het werk om de fase van preteaching op te starten na de paasvakantie. Zij ervaren dit idee als een gebrek aan respect voor de inzet van het personeel én de leerlingen”, zegt Koen Van Kerkhoven van COC. “Gaan drie à vier dagen nu werkelijk het verschil maken?”

Maar elders kan het idee wel op sympathie rekenen. “Het is goed dat de mogelijkheid gecreëerd wordt”, zeggen ze unisono bij het katholiek en het gemeenschapsonderwijs. “Maar het is aan de scholen om zelf te beslissen”, zegt Lieven Boeve van de katholieke koepel. “Zij kennen hun leerlingen het best en kunnen hun noden beter inschatten.” Voor Dirk Van Damme, onderwijsspecialist van de OESO, mag het nog wat verder gaan. Hij stelt voor om tot twee weken in de zomervakantie les te blijven geven. “Of het volgende schooljaar eerder te laten beginnen.”

Weyts zelf benadrukt dat het om een suggestie gaat. “Het is natuurlijk aan de scholen en lerarenteams om die beslissing te nemen. En ik ga ervan uit dat we volgende week weer sereen aan tafel kunnen met de bonden.”