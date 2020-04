Hoe de maffia misbruik wil maken van de coronacrisis (en niet alleen in Italië)

De wereldwijde coronacrisis heeft ook invloed op de praktijken van de internationale maffia. In het zuiden van Italië bijvoorbeeld, deelt de plaatselijke maffia basisbenodigdheden uit in de armere wijken en geven ze kredieten en leningen aan zelfstandigen, die op de rand van het faillissement staan. Maar hun acties zijn allesbehalve menslievend.

Maffia en drugs, het zouden synoniemen kunnen zijn. In Italië controleert de ‘Ndrangheta in Calabrië, de machtigste tak van de maffia, ongeveer tachtig procent van de Europese cocaïnehandel. Aanvankelijk maakte de pandemie het internationale drugstransport heel wat moeilijker, maar volgens auteur en onderzoeksjournalist Roberto Saviano is het tij na enkele weken quarantaine al gekeerd: drugstrafikanten maken inmiddels handig gebruik van het gebrek aan controle. “Op de luchthavens en havens is er door de coronacrisis amper nog politiecontrole”, zegt Saviano aan het Amerikaanse CNN. “Politiediensten worden anders ingezet, er is gewoon niemand meer om ze nog te controleren.”

Crematoria

Maar drugshandel is lang niet hun enige bron van inkomsten. “Maffiosi zijn echte economen”, zegt Franco Gabrielli, hoofd van de Italiaanse politie. “Ze zijn helemaal ingeburgerd in de maatschappij en het economische leven. Al lang voor de coronacrisis hebben ze geïnvesteerd in sectoren die niet beperkt worden door het virus. Denk maar aan goeddraaiende koerierdiensten en transportbedrijven of benzinestations. Ook crematoria en professionele wasserijen hebben ze in handen.”

En coronamaatregelen of niet: deze bedrijven blijven actief. “Dat is de financiële kracht van de ‘Ndrangheta’”, zegt Gabrielli. “Ze hebben geld en profiteren van noodlijdende bedrijven en handelaars die in financiële moeilijkheden zitten. Ze zullen infiltreren in deze kleinere zaken en nemen de controle over. Na de gezondheidscrisis zullen ze bedrijven in handen hebben, die ze voordien nog niet in hun portefeuille hadden.”

Bank

Anna Sergi, hoofddocente criminologie aan de universiteit van Essex vergelijkt de situatie met de grote recessie van 2008. “Crisissen uit het verleden hebben aangetoond dat de maffia over veel geld beschikt en geen banken nodig heeft. Ook stellen ze veel minder garanties en eisen aan het uitlenen van hun geld.” Een belangrijke anti-maffiagroepering uit het Siciliaanse Palermo omschreef de Italiaanse maffia zelfs als ‘de grootste bank van Italië’.

“Maffiosi stappen een bedrijf binnen en leggen een aantrekkelijk contract op tafel”, zegt Saviano. “Ze verzekeren de eigenaar dat ze niet alles willen kopen, maar slechts een deel van de aandelen opeisen. De eigenaar krijgt geld en de maffiosi maken mogen in ruil deel uitmaken van de organisatie. Hun doel is bereikt: ze hebben een voet binnen.”

Prijskaartje

Een andere vaak toegepaste techniek, is arme buurten uit de nood helpen. Dat doen maffiosi niet omdat ze om die mensen geven”, zegt Nicola Gratteri, die onderzoek voert naar internationale maffiapraktijken. “Ze voorzien armere buurten in levensbehoeften om loyaliteit op te bouwen. Ze willen zichzelf laten zien als een alternatief voor het bestaande bestuur.” Maar hun vrijgevigheid heeft een gepeperd prijskaartje. “De kans dat ze later om een gunst vragen is dan ook groot.”

De infiltratie en manipulatie van Italiaanse maffia beperkt zich niet alleen tot de laars van Europa. “De tentakels van de maffia verspreidden zich over Europa en ver daarbuiten. De ‘Ndrangheta heeft een Europees netwerk voor de distributie van drugs, vaak met pizzarestaurants als dekmantel. Ze hebben ook geïnvesteerd in onroerend goed.”

In Duitsland, bijvoorbeeld. “Daar is de maffia ook erg goed vertegenwoordigd”, zegt Saviano. “Ze schieten misschien minder, maar ze zijn erg krachtig.”