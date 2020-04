Luchthavenvervoerder krijgt geen compensatie door ‘essentieel’ beroep: “Maar er wordt niet meer gevlogen”

Wilrijk -

Philip Schepens (52) van Q-Luchthavenvervoer uit Wilrijk doet in normale omstandigheden zeventig tot honderd ritten per week, van en naar de luchthaven van Zaventem. Omdat personenvervoer een essentieel beroep is in coronatijden mag hij zijn zaak niet sluiten en heeft hij geen recht op compensatie. “De betalingen lopen door en ik heb een gezin te onderhouden. Dit houden we niet vol”, zegt Schepens.