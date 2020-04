Braziliaanse president Bolsonaro demonstreert tegen coronamaatregelen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zondag meegedaan aan een demonstratie in de hoofdstad Brasilia tegen het bevel van diverse gouverneurs om vanwege het coronavirus vooral thuis te blijven. Enkele honderden demonstranten waren op de been vlakbij het hoofdkwartier van het leger.

De menigte van ongeveer 600 mensen riep het leger op in actie te komen tegen hoe wordt omgegaan met het coronavirus en eiste de sluiting van het Braziliaanse congres. Sommigen droegen protestborden mee met daarop de tekst ‘Militaire interventie met Bolsonaro’. “Ik ben hier omdat ik in jullie geloof en jullie zijn hier omdat jullie in Brazilië geloven”, zei de president tegen de menigte vanaf de achterkant van een pick-uptruck.

Bolsonaro uit voortdurend kritiek op de quarantainemaatregelen van de gouverneurs van onder meer Sao Paulo en Rio de Janeiro om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vrijdag ontsloeg hij zijn minister van Volksgezondheid omdat die de beperkingen steunde. Bolsonaro vindt dat de maatregelen de economie schaden.

Tijdens zijn toespraak reageerde de president niet op de oproep van de menigte om militair in te grijpen noch op de eis om het congres te sluiten. “Je moet vechten voor je land. Reken erop dat je president doet wat nodig is. Zodat we de democratie kunnen garanderen en wat ons het meest dierbaar is, onze vrijheid”, zei Bolsonaro.

In Brazilië zijn bijna 39.000 besmettingen met het coronavirus bevestigd en zijn officieel 2.462 mensen overleden aan Covid-19.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: REUTERS