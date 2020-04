Niet iedereen zal weer naar school mogen

Ook als de scholen binnenkort heropenen, zullen niet alle leerlingen of leerkrachten daar onmiddellijk bij zijn. Wetenschappers onderzoeken nog welke risicoprofielen beter wat langer thuisblijven.

Er bestond al een lijst, opgesteld door de Belgische pediaters enkele dagen voor de scholen werden gesloten. “Aan bepaalde kinderen werd toen al geadviseerd om thuis te blijven”, zegt professor Stijn Verhulst, diensthoofd van de afdeling pediatrie van het UZA. “Het gaat om kinderen die immuunonderdrukkende medicatie nemen, bijvoorbeeld wanneer ze kanker hebben gehad of bij een chronische aandoening die de immuniteit verzwakt. Ook kinderen die een niertransplantatie hebben ondergaan, behoren tot de risicogroep. Het is een heel kleine minderheid. Voor kinderen met astma zien we geen reden om ze thuis te houden als er een adequate behandeling is en de aandoening onder controle is.”

Die aanbeveling is ondertussen meer dan een maand oud en krijgt deze of volgende week een update. Volgens de Antwerpse specialist gaat het vooral om voorzorg. “Kinderen in het algemeen raken niet zo snel besmet met corona en ze worden er amper ziek van. Maar we weten nog niet zeker of dat voor kinderen met een risicoprofiel ook zo is, vandaar dat we voorzorgen nemen.”

Voor leerkrachten ligt het vraagstuk van het risicoprofiel nog open. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de sterftegraad met ongeveer 30 procent stijgt als de patiënt een cardiovasculaire aandoening, diabetes, een chronische luchtwegaandoening of te hoge bloeddruk heeft. Ook obesitas is een risicoverzwarende factor en kan sneller tot ademhalingsproblemen leiden.