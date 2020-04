Winkelkar veel duurder dan voor corona door tijdelijk promoverbod

De prijzen in de supermarkt zijn fors de hoogte ingegaan. Het verschil op een kassaticket van 200 euro kon de voorbije weken makkelijk oplopen tot 20 euro. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het Vlaamse databedrijf Daltix nam de prijzen van vijf grote supermarktketens onder de loep. Hun conclusie: Colruyt, Delhaize, Aldi, Carrefour of Albert Heijn, het maakte niet uit, in heel België zijn de prijzen in de supermarkten omhoog gegaan. Dezelfde winkelkar was in februari, pre-corona, goedkoper.

In totaal zijn 3.300 producten minstens 5 procent duurder geworden. Vooral de prijs van dagelijkse producten, zoals groenten en fruit of schoonmaakproducten, ging omhoog. “Kortingen en promoties spelen een belangrijke rol in de prijszetting van supermarkten”, zegt Alexander De Lancker van Daltix aan Het Laatste Nieuws. En als die wegvallen, zoals de regering-Wilmès besliste op 18 maart, heeft dat meteen effect. “De standaardprijzen zijn amper gewijzigd, maar de consumentenprijzen wel.” Want die zagen plots geen kortingen meer op het kassaticket. Vooral de klanten van Colruyt, gewoonlijk een sterke prijsvechter, zullen de voorbije weken geschrokken zijn.

Intussen werd de maatregel bijgestuurd en mogen supermarkten opnieuw kortingen geven.

bekijk ook

Daarom blijf je beter “in uw kot”: zo snel verspreidt het coronavirus zich

Zo vermijd je droge handen door het vele handen wassen