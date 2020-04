Ex-schepen Ludo Van Campenhout (53) is genezen van corona en terug thuis na vierde rehab

Ludo Van Campenhout (53), voormalig schepen van N-VA in Antwerpen, is genezen van corona en herenigd met zijn liefde Rosalie Bogaard. “Ik besefte ineens dat zij ondanks mijn alcoholverslaving altijd aan mijn zijde was blijven staan”, zegt hij in een interview aan Het Laatste Nieuws.

Drie weken lang draaide Van Campenhout, de voormalige Antwerpse N-VA-schepen van Sport, Markten & Foren en Diamant, mee in een landbouwcoöperatie in Israël. Het werd een periode om na te denken, nadat hij in januari voor de vierde keer werd opgenomen voor zijn alcoholverslaving. Nu is hij, intussen ook genezen van corona, terug thuis bij Rosalie. Geen evidentie, want toen net zij hem begin dit jaar tegen zijn wil richting rehab stuurde, wilde hij haar nooit meer zien.

De film ‘Leaving Las Vegas’ met Nicholas Cage bracht hem op andere ideeën. “In de afkickkliniek moesten we naar die film kijken als deel van de therapie. Ik voelde daardoor dat ik Rosalie erg miste en zag ineens glashelder dat zij, ondanks mijn verslaving, altijd aan mijn zijde is blijven staan.” Van Campenhout kreeg de uitzonderlijke toestemming haar dat via Whatsapp te laten weten. Een opluchting voor Rosalie. “Weken had ik gehoopt op het moment waarop Ludo uit zichzelf terug naar mij zou komen en zou zeggen: ‘Ik begrijp het’. Ik was dolgelukkig.”

Weerstand bieden aan zijn alcoholverslaving blijft moeilijk, zegt hij. “Vooral stressmomenten zijn foute triggers”, zegt hij. “Maar samen met Rosalie kom ik erdoor.”