Totti over de vertroebelde relatie met ‘zijn’ AS Roma: “Ik zet geen voet meer op de club, mijn hart bloedt teveel”

Hij maakte er tot zijn veertigste grote sier, maar Francesco Totti (43) zet nu geen voet meer op de terreinen van AS Roma. Bij het Italiaanse clubicoon knaagt nog steeds het gevoel dat hij gedwongen werd om te stoppen door de Romeinen: “Ik wilde helemaal niet op voetbalpensioen, ik voelde mij nog veel te goed.”

In 2017 kreeg de flamboyante aanvoerder geen nieuw contract bij de Italiaanse topclub. Hij was al een tijdje geen basisspeler meer, maar daar had Totti naar eigen zeggen vrede mee.

“Ik zou het prima hebben gevonden om deel uit de maken van de kleedkamer en de trainer te helpen op moeilijke momenten. Ik kon mijn ervaring aan de jongere spelers overdragen”, vertelt Totti in een Instagramgesprek met zijn landgenoot Luca Toni. “Bovendien kwam het stadion nog altijd tot leven, elke keer als ik als invaller het veld in kwam. Die sfeer hielp iedereen bij de club. Ik wilde helemaal niet stoppen, ik voelde mij lichamelijk nog te goed.”

“Het was wel beter om te stoppen in plaats van ergens anders nog een jaar door te gaan. Ik zag op training wel dat ik het niveau nog aankon en dat ik voor niemand onder hoefde te doen. Natuurlijk komt er aan alles een einde, maar het probleem was dat sommige mensen me wilden doen geloven dat het mijn beslissing was en me aan de kant schoven.”

In de auto wachten op Cristian

En dus moest Totti stoppen, ondanks 25 jaar trouwe dienst en meer dan 300 doelpunten. Het is publiek geheim dat Totti het niet zo begrepen heeft op de Amerikaanse eigenaar James Pallota en zijn entourage. Totti werd na zijn voetbalcarrière dan wel opgenomen in de bestuurskamers in de Italiaanse hoofdstad, hij voelde zich er nooit serieus genomen.”Ik heb altijd gehoopt dat deze dag nooit zou komen, maar nu deze dag er is, voel ik enorme pijn’, zei hij daarover vorig jaar. “Dit is erger dan stoppen als voetballer: het voelt alsof ik doodga. Eerlijk, op dit moment voelt het alsof ik beter dood had kunnen zijn. Het voelt alsof ik mijn moeder in de steek laat.”Een stevige uithaal en een stuivende persconferentie zetten een punt achter zijn korte periode als directeur.

Totti’s zoontje Cristian komt nu uit voor AS Roma. Zelfs wanneer hij Cristian nu op de training gaat afzetten, kan de gewezen aanvoerder het niet over zijn hart halen om terug te keren naar de club waar hij al zijn successen behaalde. “Ik zet geen voet meer op Trigoria (het trainingscomplex van AS Roma, nvdr.) Ik blijf altijd buiten de poort. Soms zit in de auto en kan ik wel huilen, dat ik na dertig jaar geen stap meer naar binnen zet. Ik heb nog goede vrienden die naar buiten komen om hallo te zeggen. Soms vraagt Cristian om eens naar hem te komen kijken, maar ik kan het niet. Mijn hart zou teveel pijn doen.”