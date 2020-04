10.000 burgers vervolgen China wegens achterhouden informatie

Inwoners uit veertig verschillende landen hebben een collectieve rechtszaak aangespannen tegen China. Ze beschuldigen de leiders van de Communistische partij van nalatigheid en het achterhouden van informatie.

De zogenaamde ‘class action’ is aangespannen door Amerikaanse advocaten. Ze vertegenwoordig 10.000 burgers uit veertig landen. Ze verwijten de Chinese regering nalatigheid en roekeloos gedrag, zo zouden ze onder meer gelopen hebben over het aantal dodelijke slachtoffers en hebben ze externe deskundigen de toegang ontzegd. Ook artsen die al langer waarschuwden voor het virus, werden het zwijgen opgelegd. In de groepsvordering komt ook het ontstaan van het coronavirus aan bod: de advocaten stellen in vraag of het virus wel degelijk op een markt met exotische diersoorten is ontstaan, of in een onderzoekslaboratorium in Wuhan.