Spurs-vedette Heung-min Son begint aan militaire dienst in Zuid-Korea

Son Heung-min vervult de volgende drie weken zijn militaire dienstplicht in Zuid-Korea. De aanvaller van Tottenham begon maandag zijn opleiding bij het marinekorps.

Son is de komende weken gestationeerd op het eiland Jeju bij het 91e bataljon van de negende brigade van het marinekorps.

In principe had hij de verplichte dienstplicht van bijna twee jaar moeten volmaken, maar daar ontsnapte de topvoetballer aan dankzij de gouden medaille die hij in 2018 met Zuid-Korea won op de Aziatische Spelen in Indonesië. De 27-jarige Son moet nog slechts drie weken militaire dienst volmaken, aangevuld met ongeveer 500 uren gemeenschapsdienst.

Tottenham gaf Son eind maart de toestemming om terug te keren naar Zuid-Korea “om persoonlijke reden”, nadat de Premier League werd stilgelegd vanwege de coronapandemie. Wanneer er opnieuw wordt gevoetbald in Engeland, is nog afwachten. Door een armbreuk in februari is het sowieso twijfelachtig of Tottenham dit seizoen nog op Son kan rekenen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE