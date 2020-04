Hoestende Braziliaanse president betoogt mee tegen quarantainemaatregelen: “We willen niet onderhandelen”

Door de uitbraak van het coronavirus in Brazilië hebben enkele gouverneurs beslist om de staten onder hun hoede in (gedeeltelijke) lockdown te plaatsen. Dat is niet naar de zin van staatshoofd Jair Bolsonaro (65). Vrijdag ontsloeg de rechtse president nog zijn minister van Volksgezondheid omdat die de maatregelen van de gouverneurs steunde. Zondag daagde Bolsonaro op in hoofdstad Brasilia, om samen met honderden aanhangers tegen de coronamaatregelen te protesteren. Al verloor de boodschap iets aan kracht door de vele hoestbuien van de president.

In Brazilië zijn momenteel 38.654 mensen van de 200 miljoen inwoners besmet met Covid-19. 2.462 patiënten zijn gestorven. Daarmee heeft het land de meeste coronabesmettingen van Zuid-Amerika. Gouverneurs van staten Sao Paulo en Rio de Janeiro kondigen eerder al maatregelen aan om de verspreiding van het virus in te dijken, en verlengden die afgelopen vrijdag.

Volgens een poll die zaterdag werd gepubliceerd, keuren de meeste Brazilianen die coronamaatregelen goed, ondanks de impact op de economie van hun land.

President Bolsonaro deelt die mening niet en vindt dat de vrijheid in gedrang komt. “Je moet vechten voor je land”, klonk het zondag in zijn speech die geregeld werd onderbroken door hoestbuien. “Reken op jouw president om te doen wat nodig is zodat we onze democratie en onze vrijheid kunnen veiligstellen.”

Het is niet duidelijk of een coronabesmetting de oorzaak is van het gehoest van de president.

