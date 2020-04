Wagens van hulpverleners beklad met uitwerpselen

Oudenburg - Vandalen hebben de wagens van twee vrijwilligers van het Rode Kruis in Oudenburg besmeurd met uitwerpselen. Ook in de brievenbus werd een “pakketje” gestoken. Het huis van voormalig burgemeester Ignace Dereeper werd dan weer met wc-papier versierd.

Vreemde taferelen in Oudenburg zondagnacht. Daar werd het huis van voormalig burgemeester Ignace Dereeper in de Weststraat “versierd” met toiletpapier. De vandalen wikkelden een vijftal rollen rond het huis. “Plots stond de politie hier voor de deur”, reageert de ex-burgemeester. “Met de vraag of ik 50 jaar getrouwd was. Ik begreep er niets van. Maar toen ik buiten kwam, werd het me natuurlijk wel duidelijk. In een dubbele lijn hing het wc-papier hier overal. Verspilling in deze tijden, volgens mij (lacht).”

De burgemeester en zijn vrouw haalden het toiletpapier maandagmorgen allemaal weg. Maar ze spaarden het niet. “Ik weet dat het gegeerd goed is tegenwoordig. Maar het was toch eerder van mindere kwaliteit.”

Rode Kruis

Bij het Rode Kruis - ietsje verderop langs het Stedebeekpad - kregen ze de vandalen ook over de vloer. Al was hun actie daar minder “ludiek”. Ze smeerden er uitwerpselen over de wagens van twee vrijwilligers. Het was Thibo Bral van de ochtendploeg die het opmerkte.

“De ambulances staan binnen. Maar er waren twee collega’s van nachtdienst. En hun privé-wagens op de parking werden beklad. De uitwerpselen werden overal gesmeerd. Echt niet te geloven. De collega’s lagen te slapen, want er was op dat moment geen rit. Maar ze hebben niets gehoord. Het moet wellicht na middernacht gebeurd zijn, want dan gaat de buitenverlichting uit.”

De vrijwilligers van het Rode Kruis vervoeren tegenwoordig personen die vermoedelijk besmet raakten door het coronavirus naar het ziekenhuis. En dat doen ze letterlijk vrijwillig, want zelfs tijdens hun nachtdienst worden ze niet betaald.

“Weinig respect”

“Dat vandalen het dan op ons gemunt hebben gaat er echt niet goed in”, zegt Thibo. “Dit getuigt echt van weinig respect naar de hulpverleners toe. En dat zou op dit moment nochtans wel op zijn plaats zijn. Het is zelfs zo dat de uitwerpselen specifiek over de plaats waar het bordje van “hulpverlener” achter het raam ligt werden gesmeerd.”

De vandalen gooiden op de koop toe wat wc-papier met daarin uitwerpselen door de brievenbus van het Rode Kruis. De vrijwilligers verwittigden dan ook de politie. Het is niet duidelijk of er een link is met het wc-papier rond de woning van de voormalige burgemeester. De politie is een onderzoek naar de daders gestart.