Faillissement nu echt onafwendbaar voor Lokeren: voorzitter ziet geen uitweg meer

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar vandaag zal Sporting Lokeren definitief het faillissement aanvaarden. De Oost-Vlamingen leggen zich neer bij het besluit van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde.

Voorzitter Louis de Vries zal niet in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter. “Tot mijn enorme spijt en groot verdriet moet ik u melden dat, ondanks alle inspanningen, wij er niet in geslaagd zijn tijdig de nodige investeerders aan te trekken om de deadlines voor het beroep bij het BAS te halen”, zegt de voorzitter in een bericht dat hij verstuurde naar de fans van Sporting Lokeren.

“Na grondige evaluatie hebben wij moeten besluiten dat onze advocaat zich zal neerleggen bij de beslissing over de zaak die heden voor de handelsrechtbank wordt ingeleid. Mijn excuses dat ik momenteel de kracht niet heb om persoonlijker te contacteren en oprechte dank voor alle inzet, steun en toewijding.”