“Tom en Jerry”-regisseur Gene Deitch overleden

In Praag is de Amerikaanse regisseur van animatiefilms en -series Gene Deitch vrijdagavond gestorven op 95-jarige leeftijd. Dat maakte zijn uitgever bekend.

Deitch regisseerde onder meer de kortfilm “Munro” (1960), die de Oscar voor beste korte animatiefilm won. De film gaat over een jongetje dat per ongeluk wordt opgeroepen voor het leger. Ook maakte hij in 1961 en 1962 in totaal dertien afleveringen van de populaire tekenfilmreeks “Tom en Jerry”. In 1966 regisseerde hij ook de eerste verfilming van het fantasyboek “De Hobbit” van J.R.R. Tolkien.

Te midden van de Koude Oorlog reisde Deitch in 1959 af naar Praag, in het toenmalige Tsjechoslowakije, voor zakelijke onderhandelingen. Hij ontmoette er zijn toekomstige vrouw, die tekenares was, en bleef er wonen. De Amerikaan beschreef zijn ervaringen achter het IJzeren Gordijn in zijn autobiografie “For the Love of Prague” (1997).