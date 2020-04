5-jarig dochtertje van twee hulpverleners sterft aan corona

In Amerika is afgelopen weekend een 5-jarig meisje overleden aan de gevolgen van corona. Ze was de dochter van twee hulpverleners uit Detroit en het eerste kind dat sterft in de staat Michigan.

Nadat ze twee weken aan een beademingstoestel had gelegen, is Skylar Herbert dan toch bezweken aan Covid-19. Het meisje testte al in maart positief, nadat ze klaagde over aanhoudende hoofdpijn. De complicaties ten gevolge van de besmetting waren erg zwaar: het kind ontwikkelde een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking, die zwelling van hersenweefsel en een beschadiging op haar frontale kwab veroorzaakte.

“We hebben besloten haar van het beademingsapparaat te halen omdat er geen verbetering meer in zicht was. Volgens de dokters was het mogelijk dat ze hersendood was, en we wisten eigenlijk gewoon dat ze niet bij ons zou terugkomen”, zei LaVondria Herbert, de moeder van Skylar, zondag.

Een woordvoerder van Beaumont Health bevestigde de dood van Skylar en gaf de volgende verklaring: “Het verlies van een kind is op elk moment en onder alle omstandigheden een tragedie. We zijn diepbedroefd dat corona het leven van een kind heeft geëist. Ons diepste medeleven aan de familie van Skylar en alle anderen die een dierbare aan dit virus hebben verloren. “

Nieuwe complicaties

Het is niet de eerste keer dat een minderjarige sterft aan het virus, maar het is wel een van de weinige gevallen met deze complicaties. Dat schrijft het medische tijdschrift Radiology. Opvallend daarbij is dat Skylar na de eerste klachten over zware hoofdpijn aan de betere hand leek, pas nadien herviel ze en bleek er schade in de hersenen.

De Afro-Amerikaanse familie in het noordwesten van Detroit zei dat ze geen idee hebben hoe hun dochter het virus heeft opgelopen. Ze was al weken in huis en had geen eerdere gezondheidsproblemen.