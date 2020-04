Tanken vanaf morgen weer duurder

Benzine en diesel tanken wordt dinsdag duurder. Dat laat de federale overheidsdienst Economie weten. De prijzen gaan omhoog doordat het aandeel biobrandstof in benzine en diesel stijgt.

De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) stijgt 2,5 cent per liter, tot 1,2150 euro per liter. Voor benzine 98 (E5) komt er 2,3 cent bij en bedraagt de maximumprijs 1,2880 euro per liter.

De prijs voor diesel (B7) stijgt iets minder. Er komt 0,8 cent per liter bij. De maximumprijs bedraagt dan 1,2880 euro per liter.