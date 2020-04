Dagelijkse persconferentie: 168 mensen overleden, nieuwe grafiek toont wat er was gebeurd als coronamaatregelen waren gestopt op 16 april

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 168 mensen overleden aan het coronavirus, waarvan 62 in het ziekenhuis en 103 in woonzorgcentra. In dat laatste geval gaat het veelal om een vermoeden van Covid-19. Tijdens de dagelijkse persconferentie toonden de woordvoerders ook een nieuwe grafiek, die toont wat er was gebeurd als de coronamaatregelen in ons land waren gestopt op 16 april.

Het aantal nieuwe sterfgevallen ligt daarmee opnieuw lager dan zondag, toen er 230 sterfgevallen werden geteld. Het totale dodental in België ligt nu op 5.828. Er werden de voorbij 24 uur nog 232 mensen met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen, maar ook 138 patiënten werden ontslagen. Daardoor liggen nu in totaal 4.920 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus. Van hen liggen er 1.071 op intensieve zorgen en hebben er 760 ademhalingsondersteuning nodig.

Viroloog Steven Van Gucht stelde ook nieuwe curves voor. Zo moet onderstaande grafiek aantonen wat er was gebeurd als de coronamaatregelen waren gestopt op 16 april. “De bolletjes die u ziet tonen de reële metingen aan. Dat is de afgeplatte curve die we momenteel zien. Het eerste scenario toont wat er gebeurd zou zijn als we geen maatregelen hadden genomen. Dan zouden we opnieuw een forse stijging gezien hebben, met heel waarschijnlijk een belasting van ons gezondheidssysteem tot gevolg”, klinkt het. “De tweede lijn toont aan wat er gebeurd zou zijn als we alle maatregelen hadden losgelaten op 16 april. Dan hadden we heel waarschijnlijk opnieuw een exponentiële toename gezien.”

“Het is belangrijk om die curve zo plat mogelijk te houden”, aldus Van Gucht. “Daarom willen we niet te vroeg loslaten. We moeten de viruscirculatie zo klein mogelijk houden. Dan kunnen we met meer garantie bieden eens de maatregelen wel soepeler worden. We zullen waakzaam moeten blijven, dat kan door te blijven inzetten op testen van verdachte gevallen, door contacten op te sporen, door te isoleren en door een de regels rond het behouden van sociale distantie goed na te leven.”

Bemoedigende cijfers

“Het klopt dat we bemoedigende cijfers zien”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Door zeer drastisch in te grijpen de voorbije weken, hebben we de controle kunnen nemen over het virus. Dat levert ons een goede startpositie op en vanuit die positie gaan we in de toekomst voorzichtig de maatregelen kunnen loslaten. De exacte timing wordt beslist door de Nationale Veiligheidsraad, maar er zal wel degelijk ruimte zijn om regels te versoepelen in de toekomt, alleen is dat enkel maar mogelijk als we ons nu verder aan de regels houden.”

De interfederale woordvoerders kregen ook de vraag wanneer de sociale contacten weer mogelijk zouden zijn. “Het gaat inderdaad niet alleen om de economie, ook de sociale aspecten zijn zeer belangrijk”, antwoordde Van Gucht; “We moeten oog hebben voor de economische maar ook voor de sociale gevolgen van de coronacrisis. Mensen die geïsoleerd leven, die hun vrienden of familie niet kunnen zien, dat is ook heel belangrijk. In de exitstrategie zal bekeken worden in welke mate bepaalde zaken opnieuw mogelijk worden, maar intussentijd is het belangrijk dat het sociale contact behouden blijft, telefonisch dan.”

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, zei dat alvast de opening van de tuincentra en doe-het-zelfzaken afgelopen weekend in het algemeen vlot is verlopen. “Door deze positieve houding slagen we er samen in om de kracht van het virus dag na dag te verkleinen.” Maar ook hij waarschuwt. “De curve lijkt voor velen een abstract gegeven, maar ze toont de impact van ons gedrag van de afgelopen weken. Ze toont aan dat we slagen in ons opzet om de situatie beheersbaar te houden. Dit geeft hoop voor de toekomst, maar we mogen onze inspanningen niet te snel loslaten.”