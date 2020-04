Waarom Colruyt wel kortingen op producten aanbiedt en Delhaize niet

Wie met zijn gedesinfecteerde winkelkar de supermarkten in gaat, heeft het al gemerkt: de vertrouwde promoties en kortingen zijn terug van weggeweest. Althans in bepaalde supermarkten, want ondanks de beslissing van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) dat de supermarkten eind maart opnieuw toeliet om geplande kortingen aan te bieden, is niet iedereen overtuigd.