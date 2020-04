Dodi Lukebakio hoopt op de nationale ploeg: “Uitstel EK geeft mij een jaartje extra om mij te bewijzen”

Hij kwam al 17 keer uit voor de nationale beloften, maar tot een cap bij de grote jongens kwam het nog niet. Toch ziet Dodi Lukebakio (22) wel kansen op termijn bij de Rode Duivels. “Ik ga er alles aan doen om erbij te zijn op het EK volgend jaar.”

De duurste aanwinst uit de clubgeschiedenis van Hertha Berlijn wacht de herstart van de competitie af in Duitsland. Het was tot dusver geen memorabel seizoen voor Lukebakio en zijn ploegmaats: Hertha moet het voorlopig doen met een sombere dertiende plek in de Bundesliga. Lukebakio ontpopte zich wel tot de een van de meest waardevolle spelers van zijn ploeg, met 5 doelpunten en 5 assists. Hoopt hij dat zijn prestaties in Duitsland ook Roberto Martinez niet ontgaan zijn?

“Ik ben eerlijk gezegd niet echt bezig met aan mezelf te denken, maar toch moet ik toegeven dat het uitstellen van het EK voetbal naar 2021 geen slecht nieuws voor mij is”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Het geeft me een jaar meer tijd om te bewijzen dat ik klaar ben om het EK met de Rode Duivels te spelen.”

Lukebakio tijdens het EK voor beloften vorig jaar Foto: BELGA

In de voetsporen van Verschaeren en Raman

Zijn oude ploegmaats bij de nationale beloften, Yari Verschaeren en Benito Raman, werden wel al eens opgeroepen. “Ik was toen blij voor hen, ik ben niet van het jaloerse type”, zegt de aanvaller. “Iedereen volgt zijn eigen traject, dat mag je niet vergeten. Als je niet wordt opgeroepen, betekent dat dat ik nog moet verbeteren.”

Nota bene Roberto Martinez zei vorig jaar in juni tijdens het EK voor beloften in Italië dat Lukebakio klaar was voor de nationale A-ploeg. Als de bondscoach het zelf zegt, wat houdt hem dan nog tegen? “Dat moet je aan hem vragen”, grinnikt Lukebakio. “Ik weet wel dat ik op veel vlakken nog beter moet worden. Ik ga er wel alles aan doen om Martinez te overtuigen zodat hij weet dat hij op mij kan rekenen. Ik wil die selectie dolgraag, ik zet alles op alles om erbij te zijn op het EK.”