Enquête toont aan dat kinderen én ouders overbelast raken, en dan moest preteaching nog starten

Voor de paasvakantie hielpen ouders hun kind al 4 tot 5 uur per week met schoolwerk. Nochtans was er toen nog geen sprake van nieuwe leerstof én geeft Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) de raad dat ouders slechts twee uur per week hun kind begeleiden. Volgens onderzoekers van de UGent dreigen kinderen en hun ouders overbelast te raken, vooral als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als dyslexie.