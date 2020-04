Enquête bij duizend Vlamingen en Nederlanders: “Burgerzin en leeftijd belangrijk voor steun aan coronamaatregelen, ideologie speelt geen rol”

Burgerzin en leeftijd zijn belangrijk voor de mate waarin burgers de coronamaatregelen naleven. Dat is ook het geval voor wie meer vertrouwen heeft in de regering. Politieke ideologie speelt geen enkele rol. Mannen houden er zich minder goed aan dan vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en de KU Leuven waarbij ongeveer duizend Nederlanders en Vlamingen bevraagd werden.

Vooral de mate van burgerzin, meer bepaald het engagement dat men opneemt om actief deel te nemen en zich in te zetten voor het algemeen belang van de samenleving, lijkt belangrijk voor het naleven van de coronamaatregelen. Ook wie meer vertrouwen heeft in zijn regering, blijkt de richtlijnen meer te steunen en leeft ze ook beter na. De politieke ideologie, met name het feit of men zich links of rechts van het politieke spectrum bevindt, speelt geen rol.

“Dit suggereert dat de coronacrisis op dit moment niet leidt tot polarisatie en ideologische verschillen. Vanuit een politicologisch perspectief is dat opvallend. We zien zelden een maatschappelijk thema waarover de consensus onder de bevolking zo groot is”, aldus Laura Jacobs (Universiteit Amsterdam).

Qua leeftijd blijken jongeren van 18 tot 24 jaar zich minder trouw te houden aan de maatregelen, wat ook al bevestigd werd door recente cijfers van de Belgische politie. “Leeftijd blijkt een aandachtspunt en het is belangrijk om ook deze groep aan te spreken en te blijven overtuigen van het nut van de maatregelen”, aldus Jacobs. Er werd ook een klein maar significant verschil vastgesteld tussen mannen en vrouwen. Mannen houden zich minder goed aan de maatregelen.