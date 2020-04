REACTIES. Sporting Lokeren-iconen over het faillissement: “Doodjammer dat het op zo’n manier moet eindigen “

Het doek is definitief gevallen over Sporting Lokeren. Het faillissement van Sporting Lokeren komt hard aan bij fans, medewerkers en spelers, maar ook bij oud-spelers.

Lokeren-legende Lubanski treurt: “Mijn club failliet, hoe is dit mogelijk...”

Lokeren Wlodek Lubanski (73), volgens velen de beste voetballer die de club ooit gekend heeft, treurt. “Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou meemaken.”

Voor de wat jongere voetballiefhebbers is het misschien moeilijk te beseffen, maar met Sporting Lokeren verdwijnt een traditieclub. Neen, kampioen werd het nooit. Maar het won recent twee bekers, speelde drie keer Play-off 1, en eind jaren zeventig/begin jaren tachtig behoorde het tot de Belgische top. Met veel dank aan de drie L-en voorin: (Preben) Larsen, (Grzegorz) Lato en (Wlodek) Lubanski. Vooral Lubanski wordt genoemd als men het heeft over de beste Lokeren-voetballer aller tijden. De intussen 73-jarige Poolse oud-spits, in zeven seizoenen bij de Waaslanders goed voor 82 goals in 196 duels, woont ook nog altijd in Lokeren en vernam het slechte nieuws vlak voor we hem aan de lijn kregen.

“Ja ja, ik weet waarom je belt”, zegt Lubanski. “Lokeren is failliet. (zucht) Dramatisch nieuws hè… Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou moeten meemaken. Ik ben er niet goed van, dit doet echt pijn. Straks gaan ook mijn vrienden vanuit Polen ongetwijfeld bellen: Wlodek, wat is er in godsnaam gebeurd? Maar wat moet ik antwoorden? Voor mij is dit totaal onbegrijpelijk. Ik snap niet dat de mensen aan de macht het zo ver hebben laten komen.”

Nu, Lubanski heeft wel zijn visie op het verval van de laatste jaren – meervoud. “Een gebrek aan ambitie: dat was volgens mij een van de grote problemen. Van zodra ze een goeie speler hadden, werd die direct verkocht. Toen ik assistent-coach was (2006-2010, nvdr.), was dat al het geval, en het is nooit meer veranderd. Het ging niet meer over de ploeg versterken, het ging om zaakjes doen. Het voorbije seizoen ben ik nog wel een paar keer komen zien, maar jongens: het niveau was catastrofaal!”

Zege tegen Barcelona

Wat een verschil met zijn hoogdagen in Lokeren. Het is een schrale troost, die geweldige herinneringen. “Ik denk spontaan aan onze bekermatch tegen Standard, waarin we 0-3 achter kwamen maar die we toch nog met 5-3 wonnen. Fantastisch was dat, daar spreken ze nu nog van. En natuurlijk die vele Europese avonden. Aan onze zege tegen het grote Barcelona bijvoorbeeld. Ongelofelijk. En dan nu dit… Ik leef echt mee met de fans, die de club zijn blijven steunen, tot op de dag van vandaag. Een fusie kan misschien nog redding brengen voor de jeugd, maar dat is afwachten. Of ik dan nog op Daknam zou komen kijken? Pff, dat weet ik nu nog niet.”

Foto: carlo coppejans

Doelman Davino Verhulst: “ Eén van de dieptepunten uit mijn carrière”

Het hing al een tijdje in de lucht, maar toch sloeg het nieuws bij doelman Davino Verhulst in als een bom. “Het komt verschrikkelijk hard aan”, reageert Verhulst aangeslagen. “Ergens leef je toch nog altijd op hoop. Helaas. Ik heb er geen woorden voor. Dit is echt pijnlijk. Ik heb voorzitter Louis de Vries altijd gesteund. Heel normaal, als iemand met beloftes en een mooi project komt. Maar wat zijn die woorden nu nog waard? Ik ben geen persoon die gaat schieten op mensen, maar als je een club op zeven maanden kapot maakt. Tja. Mijn woede is groot. Maar niet alleen bij mij.”

“Ik heb zeven seizoenen voor deze club mogen spelen. Hier heb ik het grootste deel van mijn carrière doorgebracht. Doodjammer dat het op zo’n manier moet eindigen. Dit is één van de dieptepunten uit mijn carrière. Tegelijkertijd ben ik nu ook opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. De spelers, de medewerkers en de supporters leefden de voorbije maanden in onwetendheid, werden niet betaald en moesten alles via de pers vernemen. Het waren helse maanden. En voor velen zullen het nog donkere maanden blijven. Kijk, voor de spelers is dit pijnlijk, maar wij zijn maar passanten. De supporters zijn het grootste slachtoffer. Voorn hen blijft de tijd nu even stilstaan. Zij zijn er altijd en zullen er altijd zijn. Mijn band met de supporters was altijd zwart of wit. Toch heb ik met bepaalde supporters een nauwe band opgebouwd. Mijn hart bloedt als ik hen hoor.”

“Lokeren zal altijd een speciaal plaatsje in mijn hart hebben. Ik heb er goede en slechte momenten beleefd, maar de goede nemen de bovenhand: de bekerfinales, onze Europese campagne, onze deelnames aan Play-off 1, … Ik heb door de jaren heen fantastische collega’s leren kennen. Maar een moment dat ik nooit zal vergeten, is het overlijden van Gregory Mertens. Minuut vier zal altijd speciaal blijven, waar ik ook speel. Op het veld applaudisseerde ik altijd. Ik moest hem een signaal geven. Hij zal altijd in mijn hart en dat van heel Lokeren zitten.”