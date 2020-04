“Zonder corona hadden we vandaag een verkeersinfarct zonder weerga gezien”

Op tal van plaatsen in Vlaanderen zijn maandag wegenwerken begonnen. Nu er minder verkeer op de baan is door de coronacrisis, zien aannemers hun kans schoon. “Met de werken die er nu zijn, zou je op een normale dag een compleet verkeersinfarct gekregen hebben”, zegt Maarten Matienko van VAB. Maar waarom hebben we niet al wat vroeger een tandje bijgestoken?

