Extreem hoog brandgevaar in Antwerpen en Limburg door aanhoudende droogte: “Gebruik je gezond verstand”

In de natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg is de brandfase van oranje naar rood opgetrokken, door de aanhoudende droogte. Dat betekent dat er extreem hoog brandgevaar is, meldt het Agentschap Natuur en Bos maandag.

De toegang tot brandgevoelige gebieden in beide provincies wordt afgeraden. “De aanhoudende droogte en voorspelde strakke oostenwind voor de komende dagen, liggen aan de basis van deze beslissing”, aldus het agentschap in een persbericht. Natuur en Bos kan de gebieden niet afsluiten om praktische redenen. “Zo is het belangrijk dat hulpdiensten snel het gebied in kunnen indien nodig. Maar de combinatie van droogte en voorspelde strakke oostenwind maakt het risico op brand hoog, dus we vragen de bezoeker om het gezond verstand te gebruiken en uit de gebieden te blijven.”

De situatie wordt op de voet gevolgd door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, samen met de brandweer en lokale overheden. Zij beslissen mee of er een aanpassing van de alarmfases nodig is. De laatste stand van zaken en een overzicht van de betrokken gebieden vind je op de website.