Leerplatformen kreunen onder ‘preteaching’: “Stormloop was simpelweg te groot”

Het regende maandagochtend klachten van leerlingen en leerkrachten over Smartschool en Bingel. De leerplatformen raakten overbelast omdat scholen nu nieuwe leerstof digitaal moeten geven. “We waren voorbereid, maar de stormloop was gewoon te groot”, zegt Jan Schuer van Smartbit, het bedrijf achter Smartschool.

Inloggen lukte moeilijk en eenmaal op het platform verliep alles tergend traag. Vooral het leerplatform Smartschool ondervond maandagochtend veel problemen om aan alle vraag te voldoen. Nu scholen nieuwe leerstof moeten geven aan hun leerlingen via digitale weg werd massaal een beroep gedaan op digitale leerplatformen.

“We waren uiteraard voorbereid op meer trafiek, maar de stormloop was gewoon te groot”, zegt Jan Schuer van Smartschool. “Traditioneel is Smartschool een aanvullend platform op het gewoon onderwijs, maar nu moeten we alles vervangen. We hebben pieken gezien die veertig keer hoger liggen dan normaal. Alles gebeurt nu online: live lessen, documenten delen, enzovoort. Het is heel hard werken om dat allemaal in goede banen te leiden.”

Schuer benadrukt dat het geen algemeen probleem was en dat sommige scholen vlotjes konden doorwerken. “Getallen kan ik niet geven”, zegt hij. “Maar wat zich heeft afgespeeld was geen algemene onbeschikbaarheid, wel een vertraging.”

10 miljoen oefeningen per dag

Ook bij Bingel, het leerplatform voor het basisonderwijs van uitgeverij Van In, ondervond problemen. “Maar dat viel al bij al mee”, zegt ceo Winfried Mortelmans. “Zo’n halfuurtje hadden mensen problemen met inloggen. We hebben meteen bijgeschaald en verwachten nu geen problemen meer.” Ook bij Bingel noteerden ze grote pieken. “Voor de paasvakantie zaten we aan 10 miljoen oefeningen per dag op ons platform, tien keer meer dan normaal”, zegt Mortelmans. “Nu lijkt het erop dat we daar over gaan.”

Wat met de komende dagen? Bij Smartschool hebben ze de scholen alleszins opgeroepen om meer gespreid via het platform te werken. “We hebben gevraagd om niet enkel tussen 10 en 15 uur te werken, maar de volledige dag te gebruiken”, zegt Schuer. “De kinderen zitten toch thuis. Ondertussen doen we al het nodige om de capaciteit op te drijven.” Van In kondigde aan 100.000 euro extra te investeren om aan de nieuwe vraag te voldoen.