Belgische arts met coronavirus lag drie weken in coma in eigen ziekenhuis: “Ik dacht dat ik ging sterven”

Een 58-jarige uroloog is na drie weken intensieve zorg terug naar huis gekeerd. Antoine Sassine testte enkele weken terug positief op het coronavirus. De arts lag in coma en werd in zijn eigen ziekenhuis behandeld op intensieve zorg. Hij getuigt nu over zijn strijd tegen het virus: “Ik dacht dat mijn einde gekomen was, dat ik ging sterven. Dat ik nooit meer wakker zou worden.”