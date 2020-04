Wagen in beslag genomen nadat hij tegen gevel crashte in Mechelen

Mechelen - In Mechelen is zondagnamiddag een wagen tegen de gevel van een woning in de Maurits Sabbestraat terechtgekomen nadat de bestuurder de controle over het stuur had verloren. Dat meldt de lokale politie maandag. Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) liet het voertuig na afloop in beslag nemen omdat bestuurder roekeloos rijgedrag vertoonde en op dat vlak lang niet aan zijn proefstuk toe was.

Bij het ongeval raakten de getroffen gevel en een geparkeerd voertuig zwaar beschadigd. Camerabeelden toonden aan dat de bestuurder even voordien doelbewust enkele slippende bewegingen had gemaakt en daarbij de controle over zijn voertuig was verloren. Al snel kwam aan het licht dat de 35-jarige man de voorbije maanden de snelheids- en andere verkeersovertredingen opstapelde en bovendien ook werd betrapt op het maken van niet-essentiële verplaatsingen tijdens de coronacrisis.

“Het is duidelijk dat deze chauffeur een gevaar is op de weg, zowel voor anderen als voor zichzelf”, stelt burgemeester Vandersmissen. “Dan moet je als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare veiligheid niet aarzelen en kordaat optreden. Na de roekeloze feiten van zondagmiddag heb ik dan ook meteen beslist om het voertuig bestuurlijk in beslag te nemen.”