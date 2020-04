Agenten die betrokken waren bij achtervolging en rellen in Anderlecht, worden bedreigd

Brussel / Anderlecht - De vier agenten die op 10 april betrokken waren bij de achtervolging en aanrijding die het leven kostte aan de jonge Adil, in Anderlecht, worden bedreigd. Onbekenden zouden de vier agenten na de aanrijding gefilmd hebben en die beelden zouden verspreid worden via sociale media. Het Brusselse parket bevestigt dat er proces-verbaal werd opgesteld voor bedreigingen maar geeft voorlopig geen verdere commentaar.

De achtervolging en aanrijding vonden vrijdagavond 10 april plaats toen een patrouille van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) twee jongeren op een scooter opmerkte in de Kuregemwijk en hen wilde controleren. De twee gingen er vandoor, elk in een andere richting, en één van hen stopte al snel maar de tweede reed via de Nijverheidskaai verder.

Op die Nijverheidskaai kwam het tot een frontale aanrijding met een anoniem voertuig van de antibanditismebrigade van de politie Brussel Zuid, dat vanuit de andere richting in versterking kwam aangereden. De jonge bestuurder van de scooter, Adil, overleefde die klap niet.

Na de feiten barstten er zaterdag rellen los in Anderlecht, waarbij zware schade aangericht werd aan voertuigen, politiegebouwen en straatmeubilair.