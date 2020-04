Oekraïne zet 1.400 brandweerlieden in tegen branden Tsjernobyl

Oekraïne heeft het aantal brandweerlieden in het stralingsgebied rond Tsjernobyl opgetrokken tot 1.400. Dat meldt de Oekraïense overheid maandag.

De regio, die al gedurende twee weken geteisterd wordt door bosbranden, ligt in het stralingsgebied van de kernramp van 1986. In de streek bestaat ongerustheid dat door de branden radioactief as Kiev zou kunnen bereiken. De Oekraïense hoofdstad ligt op zo’n 100 kilometer ten zuiden van de verwoeste kerncentrale.

De staatsdienst belast met het handhaven van de radioactieve zone meldt dat er momenteel ingezet wordt op zes verschillende locaties. Brandweermannen concentreerden zich maandag vooral op blussen van de smeulende brandhaarden. Een tweede team blust de aanhoudende branden en voorkomt ook nieuwe opflakkeringen in het droge en winderige gebied.

De Oekraïense nooddiensten zeggen dat de stralingsniveaus in en rond Kiev op maandag normaal waren. Eerder werd door milieuambtenaar Egor Firsov gezegd dat door de bosbranden de straling in Tsjernobyl zestien keer hoger dan normaal lag. De lokale nooddiensten spreken dat tegen.