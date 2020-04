Ambitieus zomerplan van de UEFA: 19 Europese avonden op 23 dagen

Deze week buigt de UEFA zich over de huidige stand van zaken in het Europese voetbal. De 55 aangesloten federaties komen aan bod, maar ook met de ECA (European Club Association) staan gesprekken gepland. De kalender van de Europa League en de Champions League krijgt hierdoor stilaan vorm.

Tegen donderdag zou het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond de voornaamste beslissingen moeten gemaakt hebben. Het staat nu wel al vast dat de UEFA er alles aan zal doen om de eigen competities door te laten gaan, met name de Europa League en de Champions League.

Volgens Sky Italia wil de UEFA alle wedstrijden in de Champions League nog laten doorgaan, in de oorspronkelijke formule van een heen- en terugmatch. Met Juventus-Lyon zou de eerste wedstrijd al op 7 augustus gepland staan. Het plan van de UEFA lijkt op die manier wel bijzonder hoog gegrepen: er zouden zo 19 Europese avonden afgehaspeld moeten worden op slechts 23 dagen. Eerder schreef de Spaanse krant El Mundo Deportivo dat de Europese voetbalbond overweegt om de kwartfinales, halve finale en finale in één en dezelfde stad af te werken. Het zou dan een locatie moeten zijn waar de coronapandemie onder controle is en die de middelen heeft om zo’n event op korte termijn te organiseren.

Op 29 augustus zou de finale dan in Istanbul afgewerkt worden, twee dagen voordien staat in het Poolse Gdansk de finale van de Europa League gepland.