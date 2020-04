Stroomprijzen naar historisch lage niveaus door coronacrisis

De coronacrisis duwt de stroomprijzen naar historisch lage niveaus. Dat blijkt uit cijfers die hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft verzameld.

De gemiddelde elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt bedroeg in april 15,7 euro/MWh. Dat is de laagste gemiddelde maandprijs in vele, vele jaren. Ter vergelijking: in april vorig jaar bedroeg de gemiddelde maandprijs meer dan het dubbele (37,9 euro/MWh). De voorbije drie maanden staan dan ook in de top van laagste maandprijzen van de voorbije tien jaar.

De reden is simpel. Er is veel productie van elektriciteit, niet alleen door de nucleaire centrales maar ook door de vele zon en de strakke wind. Tegelijk zakt de vraag, want het coronavirus dwingt bedrijven de deuren te sluiten en machines af te schakelen. Veel aanbod en weinig vraag zorgen voor lage prijzen.

De lage prijzen op de kortetermijnmarkt beginnen ook door te sijpelen in de leveranciersprijzen. Zo becijferde de federale energieregulator Creg dat vaste elektriciteitscontracten in april gemiddeld 13 procent lager liggen dan een jaar eerder. Variabele contracten zakten zelf 18 procent.