Marokkanen die niet kunnen terugkeren naar België boos: “Ook wij moeten gerepatrieerd worden”

Dat Marokko toestaat dat mensen met de Belgische of met de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit naar ons land terugkeren, maar de maatregel niet toepast op de in België wonende mensen met uitsluitend de Marokkaanse nationaliteit, zet kwaad bloed bij die laatste groep.

Een week geleden raakte bekend dat Marokko toestaat dat Belgen (al dan niet met de dubbele nationaliteit) die naar ons land willen terugkeren wegens de coronapandemie, dat ook kunnen. Er werd aan die terugkeer wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moeten voor de reis humanitaire of sociale redenen aangehaald worden, terwijl ook diegenen die slechts voor korte tijd in Marokko verblijven en in België gedomicilieerd zijn, van de maatregelen gebruik kunnen maken.

Een vereniging die naar eigen zeggen een 1.500-tal personen vertegenwoordigt, klaagt nu aan dat de regeling niet van toepassing is op Marokkanen die zich in Marokko bevinden, maar in België gedomicilieerd zijn. “De Belgische ambassade in Rabat heeft aan meerdere Marokkanen die bij ons wonen geantwoord dat (de repatriëring, red.) enkel mogelijk is voor Belgen en Belgo-Marokkanen”, klinkt het maandag in een persbericht van het collectief ‘Belgo-marocains bloqués au Maroc’. “Dit antwoord heeft voor verontwaardigde reacties gezorgd en heeft kwaad bloed gezet bij velen die de Belgische ambassade in Rabat al een dossier hadden toegestuurd. Dit betreuren wij enorm. Ook deze mensen moeten gerepatrieerd kunnen worden als ze aan de vooropgestelde criteria beantwoorden.”

Volgens de belangenvereniging zijn de registraties voor repatriëring op vrijdag 17 april stopgezet door de ambassade in Rabat, na ontvangst van ongeveer 6.000 e-mails.

De organisatie vernam ook dat Belgen die om een repatriëring verzocht hebben, reeds een positief antwoord gekregen hebben, maar dat niemand met de dubbele nationaliteit al hetzelfde positieve antwoord kreeg. “We betreuren dit verschil in behandeling”, aldus nog het collectief.