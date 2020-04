Spelersvakbond ziet klachten over depressieve gevoelens toenemen door coronavirus

Steeds meer voetballers hebben door de lockdown en de daaraan verbonden inactiviteit last van depressieve gevoelens. Dat meldt de spelersvakbond FIFPro op basis van een studie van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Amsterdam.

Tussen 22 maart en 14 april namen 1.602 voetballers (1.134 mannen en 468 vrouwen), onder meer uit België, deel aan het onderzoek. Van de vrouwen zei 22 procent symptomen van een depressie te vertonen. Bij de mannen ging het om 13 procent. In vergelijking met het vorige onderzoek in december en januari gaat het om een significante stijging (11 procent bij de vrouwen, 6 procent bij de mannen).

Daarnaast zei 18 procent van vrouwen en 16 procent van de mannen een “algemeen angstgevoel” te hebben.

“Deze cijfers tonen aan dat er een duidelijke toename is van het aantal spelers die lijden onder angstgevoelens of depressieve gevoelens hebben sinds het profvoetbal door het coronavirus is stilgelegd”, zegt FIFPRO-hoofdarts Vincent Gouttebarge. “In het voetbal worden jonge mannen en vrouwen plots geconfronteerd met sociale isolatie, een opschorting van hun werk en vraagtekens over hun toekomst. Sommigen zijn misschien niet goed uitgerust om met deze veranderingen om te gaan. We vragen hen om hulp te zoeken bij iemand die ze vertrouwen of een professional uit de mentale gezondheidszorg.”