Ja, hij was een geval apart. Maar oude vrienden en kennissen van Gabriel Wortman zijn geschokt door het bloedbad dat de Canadese tandarts zondag aanrichtte op het schiereiland Nova Scotia. Zes jaar geleden kwam Wortman nog in het nieuws toen hij op de bres sprong voor een kankerpatiënte.

We schrijven het jaar 1986. Gabriel Wortman is een 16-jarige puber op een middelbare school in New Brunswick. Hij maakt er ’wheelies’ op zijn Honda XR 500R en gaat skiën met vrienden, maar houdt niet ...