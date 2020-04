Zonder vaccin blijft risico op tweede coronagolf gigantisch groot: “De keerzijde van onze maatregelen”

Vrijdag wil de Nationale Veiligheidsraad een alomvattend plan presenteren om ons land vanaf volgende maandag uit de lockdown te halen. Over de inhoud van dat plan wordt nog druk vergaderd en gediscussieerd, maar een ding staat vast: het zal een héél geleidelijke afbouw zijn. Want zolang er geen vaccin is blijft het gevaar op een opflakkering, of een verwoestende tweede epidemiegolf bijzonder groot.