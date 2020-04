Minister Muylle wil opnieuw voluit kortingen in supermarkten: “Belangrijk voor gezinnen die eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen”

Minister van Economie Nathalie Muylle wil dat supermarkten weer volop kortingen en promoties kunnen aanbieden zoals voor de coronacrisis.

Na de aankondiging van de strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, werden kortingsacties verboden. Momenteel mogen kortingen en promoties in supermarkten wel weer, maar enkel als het gaat om acties die al beslist of in uitvoering waren voor 18 maart.

De minister zegt dat ze vorige week al voorgesteld heeft aan de Nationale Veiligheidsraad om de supermarkten weer helemaal vrij te laten om kortingen te geven, maar een beslissing werd doorgeschoven naar de volgende zitting van komende vrijdag. “Het toelaten van kortingen en promoties moet onderdeel zijn van de heropstart van bedrijven en economie”, aldus nog de minister.

Het Laatste Nieuws pakte maandag uit met een studie waaruit zou blijken dat 1.500 producten in supermarkten na het promotieverbod de voorbije weken met minstens 10 procent in prijs zijn gestegen. Volgens het kabinet-Muylle zijn de specifieke voorbeelden van extreme prijsstijgingen echter gevallen waarbij uitzonderlijk lage promotieprijzen vergeleken werden met normale prijsniveaus.

De minister zegt dat kortingsacties belangrijk zijn voor heel wat gezinnen die vandaag moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ze heeft het Prijzenobservatorium van de overheid gevraagd nog uitgebreider terug te komen op de prijsontwikkelingen van de laatste tijd.