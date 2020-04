Bejaarde man richt ravage aan met auto in Houthulst

Houthulst -

In het centrum van Houthulst heeft een bejaarde man rond 15.20 uur een ravage aangericht bij een ongeval. De man reed met zijn Audi in de Broeder Xaverianenstraat maar werd onwel. Hij week van zijn rijvak af en reed in die straat achtereenvolgens een boom, een haag en een betonnen straatnaambord aan. Daarna knalde hij de kruising van de Eugene De Grootelaan over en boorde zich daar tegen een haag en een geparkeerde auto.