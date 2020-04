Herselt - Het is geen alledaags beeld. Een kudde van maar liefst 300 schapen én 200 lammetjes op weg van Herselt naar natuurgebied Averbode Bos en Heide. Goed voor een tocht van zo'n 10 kilometer.

De beesten verhuizen, omdat de heide in Averbode een groot onderhoud nodig heeft. Bovendien brengt zo'n kudde ook meer variatie in het gebied, omdat ze via hun wol allerlei zaadjes kunnen meenemen.