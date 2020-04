Advocaten onderzoeken klacht tegen Belgische staat voor fouten in aanpak van coronacris

Een groep Brusselse advocaten onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de Belgische overheden voor de rechtbank te dagen voor hun aanpak van de coronacrisis. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door meester Hamid El Abouti. Een tiental families van mensen die overleden zijn na een besmetting met het virus, hebben zich al bij de advocaat gemeld.

Volgens de advocaat kan de overheid mogelijk burgerlijk verantwoordelijk gesteld worden voor het overlijden van de familieleden van zijn cliënten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de momenten waarop beslist is om de vluchten vanuit China te laten stoppen, om de grenzen te sluiten, om in lockdown te gaan, naar de beslissingen om mondmaskers en beademingstoestellen te bestellen of om tests te laten uitvoeren. Als zou blijken dat die beslissingen te laat genomen zijn, zou de staat verantwoordelijk kunnen gesteld worden.

“We moeten daarvoor een fout, een schade en een oorzakelijk verband tussen beide aantonen”, zegt meester El Abouti. “In het Belgische staatssysteem is het echter moeilijk om duidelijk aan te duiden wie waarvoor verantwoordelijk is. Wanneer en waarover beslist de federale overheid, de gemeenschap of het gewest, de gemeente? Vaak is het een watervalsysteem.”

Ook als er bij het verlichten van de maatregelen fouten zouden gemaakt worden en daardoor nieuwe slachtoffers vallen, kan de aansprakelijkheid van de overheid in het gedrang komen, aldus nog de advocaat.