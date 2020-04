Club Brugge heeft het contract van Brandon Mechele opengebroken. De 27-jarige verdediger lag onder contract tot 2022 en ziet zijn verbintenis nu verlengd tot 2023.

Brandon Mechele wordt beloond voor een sterk seizoen waarin hij vast in de basis stond en het ook tot international schopte. Hij is na Mats Rits en Charles De Ketelaere de derde Belg in korte tijd die op nieuw contract kan rekenen bij Club. Mechele geldt als een van de geslaagde producten van de jeugdwerking van Club.