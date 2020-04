Voorbijganger treft man levenloos aan in auto op parking van Gentse Carrefour

Gent - Op de parking van de Carrefour aan de Groene Vallei in Gent is maandag een man levenloos aangetroffen in zijn wagen.

Het was een passant die het slachtoffer maandag zag zitten. Hij leunde met zijn hoofd tegen het stuur van zijn grijze wagen. De politie en nadien het parket werden erbij gehaald en het slachtoffer bleek overleden. “We onderzoeken de zaak”, zegt het Gentse parket. “Het labo is ter plaatse en er is een wetsdokter aangesteld. Het is nog onduidelijk over kwaad opzet mee gemoeid is”, zegt het parket.

Hoe lang de man al in zijn wagen zit, is voorlopig onduidelijk. Volgens buurtbewoners staat de wagen met Poolse nummerplaat al enkele weken op de parking.