Duits tienermeisje staat terecht voor moord op driejarig halfbroertje

Een 15-jarig meisje moest maandag voor de rechter verschijnen in Duitsland, voor de moord op haar driejarige halfbroer. Volgens de openbare aanklagers diende ze het jongetje 28 messteken toe in zijn slaap. Het proces moet vooral duidelijk maken waarom ze dat deed. “Mijn cliënt wil dit ook weten en heeft daarom meegewerkt met de psychiatrische expert”, zei de advocaat van het meisje, Helmut Woehler.

Omdat het meisje minderjarig is, speelt het proces zich achter gesloten deuren af. De feiten speelden zich af in november in het appartement van het gezin van het meisje, in de noordwestelijke stad Detmold, op het moment dat de ouders niet thuis waren.

Familieleden vonden het lichaam van de jongen en verwittigden de politie. Het meisje werd de volgende dag gevonden in Lemgo, een stad negen kilometer verder. Na haar arrestatie verklaarde ze dat ze de feiten pleegde, maar dat ze leed aan geheugenverlies.

Op het proces zal de psychiatrische expert als een van de twintig getuigen aan het woord komen. Hij moet ook zijn professionele mening geven over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van het meisje. Als ze schuldig wordt bevonden, riskeert ze tot tien jaar cel.

Het meisje is nog altijd eerder introvert maar is gewend geraakt aan het leven in de gevangenis en gaat er naar school, zei haar advocaat.