Eindelijk weer hamburgers met frietjes eten bij McDonald’s, Quick en Burger King. Maar enkel om mee te nemen!

Ruim een maand na sluiting openen fastfoodsrestaurants Quick, Burger King en McDonald’s opnieuw hun deuren. Het is te zeggen er kan weer eten afgehaald worden. Want enkel de drive-ins gaan open. Met aangepaste menu’s. McDonald’s opent morgen al, Quick en Burger King donderdag.

McDonald’s opent dinsdag al opnieuw de McDrives. “In totaal hebben 68 van de 87 restaurants in ons land zo’n drive-in”, zegt de perswoordvoerder Isabelle Verdeyen.

Er is tijdelijk een vereenvoudigd menu ingevoerd, zodat een aantal gekende producten tijdelijk niet beschikbaar zijn. De klassiekers blijven in ieder geval op de kaart staan: de BigMac, de McChicken, de Filet-O-fish, de McFish, de Hamburger, de Cheeseburger, de Double Cheeseburger, de Chicken McNuggets (4, 6, 9, 20 & sauzen) en de Cheese Red Devil. Ook de frietjes en de sauzen en bekende desserts als de Sundae, de McFlurry zijn verkrijgbaar. Net als Happy Meals. Maar de Generous Jack en de Crispy Chicken bijvoorbeeld staan niet op de tijdelijke kaart.

En ook de openingsuren wijken af van de normale openingstijden. De McDrives zijn open van 11 u. tot 21 u.

“Het personeel zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en vraagt ook om zo veel mogelijk met de kaart te betalen. Er kan voor alle duidelijkheid eten afgehaald worden. Het is dus niet de bedoeling dat u een gezinsuitstap maakt naar een van onze restaurants. De parking zal afgesloten worden en wanneer u op een bankje of op het terras wil eten, zal een medewerker u vriendelijk vragen om te vertrekken”, zegt Isabelle Verdeyen. Er wordt ook gevraagd om maximum met twee personen in de wagen te zitten.

Niets in het KB zegt hoe ver van huis u naar een fastfoodsrestaurant kan of mag. “Het is zoals bij restaurants of frituren. U mag eten afhalen maar niet ter plaatse consumeren. Er is geen afstand bepaald tot waar u mag gaan. Alleen, als u bij wijze van spreken vijftig kilometer van huis naar een McDonald’s of Quick gaat en u krijgt controle onderweg, zal het moeilijk zijn om uit te leggen waarom u zo ver van huis bent gereden en riskeert u een boete”, zegt Yves Stevens van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

Quick en Burger King

McDonald’s kondigde maandagmorgen de heropening al aan. Ook Quick en Burger King deden dat later op de dag. U zal daar wel iets langer geduld moeten oefenen om uw favoriete hamburger weer te kunnen proeven.

“Quick en Burger Kind bereiden zich momenteel voor op de heropening op donderdag 23 april. In totaal 40 drive-ins gaan open, wat overeenstemt met een derde van het totale netwerk in België”, zegt Annelies Vantvelt.

Welke restaurants er precies opengaan, zal de komende dagen worden bekendgemaakt via de website, de MyQuick app, de Kingdom app en de sociale netwerksites, klinkt het nog.

Quick en Burger King starten op met een beperkt menu en beperkte openingsuren (van 11.00 tot 21.30 uur).

De drive-ins werden midden maart samen met de restaurants gesloten wegens de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Nochtans werd afhalen van maaltijden niet verboden, maar toen werd geoordeeld dat dat niet op een voldoende veilige manier georganiseerd kon worden voor werknemers en klanten.

Intussen werden de procedures herbekeken, en nu is een veilige heropstart wel mogelijk volgens Kevin Derycke, de CEO van Burger Brands Belgium. “Vandaag kunnen we een veilige werkplek garanderen, waarbij medewerkers mondmaskers en handschoenen zullen dragen en onderling de veiligheidsperimeter van 1,50 meter kunnen respecteren”, zegt hij.

Derycke wilde zich maandag niet uitlaten over de financiële impact van de coronacrisis. Hij verzekerde wel dat er geen gevaar is op een faillissement of op ontslagen.