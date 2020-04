Missie geslaagd: Sofie Lemaire strikt 141 extra vrouwennamen op straat

Na meer dan een jaar campagnevoeren is Sofie Lemaire (36) in haar opzet geslaagd: Vlaanderen telt nu 141 vrouwennamen meer in zijn straatbeeld. Met Meer vrouw op straat wilde Lemaire het onevenwicht tussen vrouwen en mannen in onze straatnamen rechttrekken. Sinds februari 2019 stelde ze zowel op Radio 1, Canvas als online bijzondere vrouwen uit de Belgische geschiedenis voor aan het publiek en klopte ze aan bij stadsbesturen om meer plaatsen naar hen te vernoemen.