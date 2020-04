Duitse stunt met factuur voor coronacrisis valt slecht in China: “Xenofobie en nationalisme”

Een stunt van de Duitse tabloid Bild is niet in goede aarde gevallen in China: de krant maakte een factuur van 149 miljard euro voor de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op. Volgens de Chinese regering een daad van “xenofobie en nationalisme”.

In een artikel met de titel “Wat China ons verschuldigd is” lijstte Bild op een fictieve factuur alle onkosten door de coronacrisis op: per economische sector wordt geschat hoeveel miljarden er verloren zijn gegaan. In totaal goed voor 149 miljard euro, of 1.784 euro per Duitser. De krant richt zijn pijlen op de Chinese regering omdat die door haar pogingen om de uitbraak van het virus in eerste instantie geheim proberen te houden, verantwoordelijk acht voor zware economische schade over de hele wereld.

Eerder insinueerde de Amerikaanse president Donald Trump al dat China moest vrezen voor “zware gevolgen” als zou blijken dat het land bewust verantwoordelijk was voor de pandemie. Trump verwees daarmee vermoedelijk naar de theorie dat het coronavirus ontsnapte uit een laboratorium in de stad Wuhan. Ook de Britse regering liet al verstaan dat het die theorie niet langer afdeed als onzin.

De Chinese regering reageerde verontwaardigd op het artikel. Het beschuldigt Bild ervan “xenofobie en nationalisme” aan te zwengelen.