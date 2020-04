Dodental van schietpartij in Canada loopt op tot 18

Het dodental van de schietpartij het voorbije weekend in Canada is opgelopen tot 18. Dat heeft premier Justin Trudeau maandag gezegd op een persconferentie. In een vorige balans was sprake van 16 doden, bovenop de dader die door de politie werd doodgeschoten.

De schietpartij in Portapique, in de provincie Nova Scotia, is de ergste in de geschiedenis van Canada. Trudeau sprak tijdens zijn dagelijkse persconferentie over het coronavirus over een “tragedie die nooit had mogen gebeuren.”

Door COVID-19 en de bijhorende strenge maatregelen is het momenteel niet mogelijk in Canada om fysiek bijeen te komen om eer te betuigen aan de slachtoffers van de schietpartij. Volgens Trudeau vindt vrijdag wel een virtuele wake plaats op een Facebookgroep.

De Canadese eerste minister vroeg de media nog om de naam of foto’s van de schutter niet te publiceren. Het gaat om een 51-jarige tandarts. Over zijn motieven tast men nog in het duister.