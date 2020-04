De ‘eerste schooldag’ verliep niet overal even vlot: “Ik had meer hulp van school verwacht”

Na vijf weken lockdown draait het onderwijs een knop om. Geen herhalingslessen meer, zoals dat voor de paasvakantie het geval was. Het wordt serieuzer. En wel een pak. Met nieuwe leerstof voor zowel de kleuters als de scholieren uit het lager en middelbaar. Redacteurs getuigen over hun eerste dag ‘preteaching’, het toverwoord van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Maar magisch is het niet. Laat staan eenvoudig.