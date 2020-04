Vraag ingestort door coronacrisis: vat Amerikaanse olie kost minder dan 0 dollar

De prijs voor een vat olie van de Amerikaanse soort WTI is maandag gekelderd, en is kort na 20 uur Belgische tijd zelfs onder het nulpunt beland. Ter vergelijking: in 2011 kostte een vat van 159 liter nog 114 dollar.

De vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis. Een negatieve prijs betekent dat olieconcerns handelaars betalen om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden stilgelegd moet worden. De Amerikaanse opslagcapaciteit is ondertussen namelijk bijna bereikt.

Ook de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging maandag omlaag, maar wel beduidend minder hard.

Het oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen eerder deze maand overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om zo de prijzen op te krikken. Maar dat heeft nog maar weinig effect gehad. De brandstofhandelaars hadden echter op meer gerekend. “Men had een reductie van 20 miljoen vaten per dag moeten afspreken”, zegt Olivier Neyrinck, woordvoerder van de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars Brafco.

“Benzineverkoop met 80 à 85 procent gedaald”

De verkoop van benzine in ons land is in de voorbije maand dan weer met circa 80 à 85 procent gedaald. Voor de pomphouders is de toestand “dramatisch”, aldus Neyrinck van Brafco. Ze zitten nog met een grote voorraad, en die sloegen ze begin maart in toen de prijzen nog een stuk hoger lagen. Door de forse daling van de officiële maximumprijzen sindsdien, houden de pomphouders haast niets over aan wat ze verkopen.

De verkoop van diesel daalde met 25 à 30 procent. Dat de daling bij diesel minder uitgesproken is, heeft te maken met het feit dat vrachtwagens op diesel rijden. De transportsector is nog grotendeels actief gebleven in de coronacrisis.